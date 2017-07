Rokovania s RegioJetom pokračujú, vstup do BID je možný po lete

Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 16. júla (TASR) – Rokovania medzi Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) ako koordinátorom Integrovaného dopravného systému (IDS) v Bratislavskom kraji a dopravcom RegioJet, a.s., ktorý chce do systému vstúpiť, pokračujú a napredujú. Obe strany naďalej rokujú o podmienkach a nastavovaní zmluvných parametrov vstupu nového dopravcu a konzultujú technické požiadavky na akceptáciu čipových kariet cestujúcich a predaj cestovných lístkov.uviedla pre TASR hovorkyňa BID Eva Kukurová.Pokračovanie rokovaní potvrdil aj samotný dopravca.povedal pre TASR hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj. Podľa neho má pritom spoločnosť záujem vstúpiť do dopravného systému, hoci spočiatku existovali rozdielne pohľady a nejasnosti, napr. pri vzájomnom rozúčtovaní tržieb a potenciálnych rizikových dopadov do fungovania RegioJetu, keďže na rozdiel od slovenských železníc je v prípade RegioJetu riziko výberu tržieb výhradne na tomto dopravcovi, nie na objednávateľovi.Od druhej polovice minulého roka však podľa hovorcu rokovania intenzívne pokračujú a postupne sa riešia technologické a tarifné oblasti, ako aj vyúčtovanie.skonštatoval Ondrůj.Vstup RegioJetu do dopravného systému už schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), čo dopravca označil za ďalší krok k naplneniu jeho dlhodobo deklarovaného záujmu. Podobne ako kraj by sa k tejto téme malo koncom septembra vyjadriť aj hlavné mesto.uvádza v stanovisku bratislavský magistrát.Záujem dopravcu o vstup víta aj rezort dopravy.uviedla v júni pre TASR hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká, podľa ktorej rezort tento krok podporuje.RegioJet by mal v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Vlaková linka S70 by mala byť prevádzkovaná od 15-minútových intervalov počas dopravnej špičky po 60-minútové intervaly v ostatných časoch.Očakáva sa, že vlaky by mali ešte viac využívať aj obyvatelia mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa, ale aj z iných miest.doplnil hovorca dopravcu.Pri cestovaní RegioJetom na trase linky S70 budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu, teda cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.dodal Ondrůj.