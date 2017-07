Rokovania sociálnych partnerov o minimálnej mzde zlyhali

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Rokovania sociálnych partnerov o výške minimálnej mzdy zlyhali. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR trvá na zvýšení na 492 eur, zástupcovia zamestnávateľov na rokovania rezignovali, keďže podľa nich aj tak o výške v konečnom dôsledku rozhodne vláda, tak ako po minulé roky.Konfederácia odborových zväzov SR navrhla zvýšiť minimálnu mzdu pre rok 2018 na 492 eur zo 435 eur, pričom nemieni ustúpiť zo svojich požiadaviek. "So sociálnymi partnermi sme nerokovali a trváme na svojom návrhu," priblížila pre TASR hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR je presvedčená, že rokovania o budúcoročnej výške minimálnej mzdy na Slovensku sú zbytočné. V konečnom dôsledku o jej výške totiž podľa zástupcov zamestnávateľov rozhodne vláda podľa svojho uváženia. Podobný názor má aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Tiež upozornila, že za uplynulých 10 rokov nedošlo k dohode sociálnych partnerov.uviedol pre TASR tajomník RÚZ Martin Hošták s tým, že takýmto spôsobom chcú zástupcovia zamestnávateľov preniesť zodpovednosť na politikov.Podľa AZZZ SR by bolo najlepším riešením skončiť s každoročným vyjednávaním, čím by sa odpolitizoval celý proces rokovania o výške minimálnej mzdy. AZZZ SR sa preto chce so sociálnymi partnermi rozprávať o novom mechanizme, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne na základe vopred stanovených ukazovateľov upravovala.uviedol v správe pre médiá generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.Zamestnávatelia by zároveň vedeli predvídať svoje náklady na najbližšie roky. Taktiež by sa podľa AZZZ SR vyhli populizmu zo strany politických predstaviteľov, ktorí zvyšovaním minimálnej mzdy naháňajú politické preferencie.doplnil Nevický s tým, že by sa nemalo zabúdať na to, že od výšky minimálnej mzdy sa odvíja ďalších 42 zákonov, čo nie je zanedbateľné číslo.dodal Nevický.O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa na novej sume najnižších zárobkov nedohodnú do 15. júla, predložia ministerstvu práce svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Rezort práce následne predloží svoj vlastný návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla. Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.