Rokovania v automobilke o kolektívnej zmluve budú s mediátorom

Trnava 26. apríla (TASR) – Vo štvrtok 3. mája by sa na pôde trnavskej automobilky PSA Groupe Slovakia mali začať rokovania odborárov a zamestnávateľa za účasti sprostredkovateľa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pridelilo mediátora v zmysle zákona po tom, ako sa strany nevedeli dohodnúť o znení novej kolektívnej zmluvy a Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu (OZ) Kovo PCAS vyhlásila spor v kolektívnom vyjednávaní.Zástupcovia zamestnancov chcú podľa slov predsedu ZO Milana Minárecha hľadať dohodu.uviedol Minárech vo štvrtok.Odbory poukazujú, že závod má najnižšie mzdy vo výrobnej sfére spomedzi troch aktuálne produktívnych slovenských automobiliek. Nástupná mzda výrobného pracovníka je na úrovni 697 eur v hrubom a keďže PSA ako jediná zatiaľ nemá transparentný a fungujúci systém tarifných tried, ktorý by reflektoval lojalitu a výkonnosť zamestnancov, je podľa OZ len veľmi malá šanca posunúť sa vyššie. Odbory uviedli, že zamestnanci, ktorí v podniku pracujú 10-12 rokov, dostávajú výplatu menšiu ako 700 eur v čistom.dodal podpredseda ZO František Gajdoš.dodal Gajdoš.