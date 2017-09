Rokovanie krajských poslancov v Trnave poznačil elektronický škriatok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. septembra (TASR) – Začiatok dnešného rokovania krajských poslancov v Trnave poznačil elektronický škriatok. Najskôr na tabuli vytrvalo avizoval, že sa do diskusie hlási päť neprítomných poslancov a potom 35 prítomným nedovolil, aby hlasovali. Časť zasadnutia preto poslanci namiesto tlačenia hlasovacích zariadení dvíhali ruky pri aklamačnom hlasovaní.Priebeh rokovania to však zásadne neovplyvnilo. Poslanci okrem iného prerokovali aj hospodárenie kraja v prvom polroku 2017.V správe sa uvádza, že Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plnil rozpočtované bežné príjmy tohto roku za prvých šesť mesiacov na 51,9 percenta. Výdavky čerpal na úrovni 34,5 percenta. Bežné daňové príjmy rozpočtu predstavovali 39,73 milióna eur (51,7 percenta) a bežné nedaňové príjmy 4,75 milióna eur (59 percent), pri ktorých išlo o príjmy za bývanie a zaopatrenie obyvateľov domovov sociálnych služieb, za ubytovanie a stravné študentov, za zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy pre Slovenskú správu ciest. Bežné transfery a granty priniesli do spoločnej pokladnice 20,4 milióna eur (50,8 percenta), ide o dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zrefundované výdavky implementovaných projektov, dotácie od rôznych poskytovateľov prijaté rozpočtovými organizáciami.Výdavky boli čerpané na úrovni 34,5 percenta, z toho boli vo výške 49,6 milióna eur bežné výdavky (41,9 percenta), kapitálové výdavky 6,9 milióna eur (14,8 percenta). Dôvod na nízke čerpanie výdavkov na projekty vidí TTSK v oneskorenom vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok riadiacim orgánom. Podstatným faktorom, ktorý ovplyvnil čerpanie ostatných investícií, ako sa uvádza v správe, je skutočnosť, že realizácia schválených stavebných akcií a nákupov hnuteľného majetku prebieha v rámci roka z časového hľadiska nerovnomerne. V prvom polroku sa realizovala prípravná fáza ako predprojektové práce, vypracovanie projektovej dokumentácie a podkladov, príprava a realizácia verejného obstarávania.