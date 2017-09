Rokovanie lekárov s VšZP o nových zmluvách má byť na budúci týždeň

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. septembra (TASR) – Ambulantní lekári sa na ďalších podmienkach spolupráce nedohodli ani so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Stretnutie s jej predstaviteľmi mali dnes. Zopakoval sa tak scenár z tohto týždňa, keď k dohode o nových zmluvách nedošlo ani so súkromnou Dôverou.Zmluvy s VšZP sa končia asi 2000 ambulanciám združeným vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) ku koncu septembra. Lekári chcú vyrokovať viac peňazí do ambulantného sektora, ten označili za podfinancovaný. Upozornili, že sa im v súčasných podmienkach pracuje neľahko. Na rokovaniach sú však ochotní robiť drobné kompromisy.tvrdí ZAP. Potvrdila to aj VšZP. Ambulancie od VšZP žiadajú navýšenie platieb pre špecialistov aj zvýšenie mesačnej kapitácie na pacienta. "povedala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.ZAP tvrdí, že na boj so zdravotnými poisťovňami sa dala s cieľom zabezpečiť čoS Dôverou sú lekári vo výpovednej lehote, tá uplynie tiež koncom septembra. Aj tu sú avizované ešte ďalšie rokovania. Lekári aj v tomto prípade žiadajú navýšenie platieb pre špecialistov, prilepšiť chcú aj "obvoďákom".Poistencom Dôvery a VšZP môže hroziť, že od 1. októbra by im nemusela byť preplatená zdravotná starostlivosť v asi 2000 ambulanciách.uvádza ZAP v stanovisku.Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP. Zmluvy s dohodnutými podmienkami tam majú uzatvorené do konca marca budúceho roka.Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje boj ambulancií za vyššie platby do systému, formu výpovedí však označila za neetický krok.