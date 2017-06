ROLAND GARROS: Halepová postúpila suverénne do štvrťfinále dvojhry

Na archívnej snímke rumunská tenistka Simona Halepová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - osemfinále:



Simona Halepová (3-Rum.) - Carla Suarezová Navarrová (21-Šp.) 6:1, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 5. júna (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa suverénnym spôsobom prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V osemfinále ako nasadená trojka po výbornom výkone deklasovala Španielku Carlu Suarezovú Navarrovú 6:1, 6:1.Halepová potvrdila, že je na parížskej antuke jednou z hlavných ašpirantiek na titul. Od prvej loptičky tlačila súperku do defenzívy, dominovala v dlhých výmenách. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi piatou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Chorvátkou Petrou Martičovou.