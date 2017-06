ROLAND GARROS: Kližan prehral v 2. kole s Murrayom, no uchmatol mu set

Slovenský tenista Martin Kližan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Andy Murray (1-V. Brit.) - Martin KLIŽAN (SR) 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3)

Paríž 1. júna (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan neuspel v 2. kole dvojhry na grandslamovom Roland Garros v Paríži. Napriek sľubnému úvodu prehral so svetovou i turnajovou jednotkou Britom Andym Murraym 7:6 (3), 2:6, 2:6, 6:7 (3). Vlaňajšieho finalistu prevýšil v počte víťazných úderov, doplatil však na príliš veľké množstvo nevynútených chýb. Murray nadviazal na triumf nad Kližanom z Viedne 2016, V dueli o postup do osemfinále ho čaká Argentínčan Juan Martin del Potro. Kližanovym maximom na antukovom vrchole sezóny zostáva 3. kolo z roku 2014.Kližan začal proti Murraymu bez rešpektu. Hral rýchlo, súpera ničil víťaznými forhendmi a po rýchlom brejku sa ujal vedenia 3:1. Najlepší slovenský singlista mal nízku percentuálna úspešnosť prvého podania, no dokázal získavať fiftíny cez druhý servis. Murray pôsobil na dvorci apaticky, chýbala mu iskra. Podarilo sa mu síce vynútiť tajbrejk, v ňom však ťahal za kratší koniec.V druhom dejstve na Kližana doľahol herný útlm, začal kopiť nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn Murrayho, ktorý od stavu 1:2 získal sedem gemov v rade. Brit začal dominovať v dlhých výmenách, hral variabilnejšie, súpera viackrát zaskočil dropšotmi. Za stavu 3:1 opäť prelomil podanie Kližana a výhodu dvoch brejkov pretavil v zisk tretieho setu.Vo štvrtom dejstve Kližan ožil. Pridal na agresivite, tlačil Murrayho do defenzívy a za stavu 5:2 a 30:0 bol dve loptičky od toho, aby si vynútil piaty set. Murray však v ďalších minútach vyrovnal na 5:5 a v jedenástom geme mal k dispozícii dva brejkbaly. Kližan ich vďaka skvelým úderom odvrátil a na rad prišiel druhý tajbrejk, v ktorom tentokrát dominoval Murray.