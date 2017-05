ROLAND GARROS: Kučová skončila už v 1. kole, stopla ju Stosurová

Na snímke slovenská tenistka Kristína Kučová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Samantha Stosurová (23-Austr.) - Kristína KUČOVÁ (SR) 7:5, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. mája (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová neuspela pri premiére v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji Roland Garrros. Napriek bojovnému výkonu prehrala s nasadenou dvadsaťtrojkou Austrálčankou Samanthou Stosurovou 5:7, 1:6. Úvodné dejstvo proti parížskej finalistke z roku 2010 mala veľmi dobre rozohraté, dvakrát však nevyužila výhodu brejku a za stavu 5:4 nepremenila setbal.Kučová začala proti Stosurovej nebojácne. V piatom geme po skvelom stopbale prelomila podanie víťazky US Open z roku 2011 a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:2. Stosruová síce v ďalších minútach vyrovnala na 4:4, no v deviatom geme opäť stratila servis a Kučová išla podávať na víťazstvo v sete. Za stavu 5:4 a 40:30 však spravila dvojchybu, čo bola voda na mlyn Austrálčanky, ktorá vvrovnala na 5:5 a následne získala aj ďalšie dva gemy. V druhom dejstve Stosruová po rýchlom brejku odskočila Kučovej na 3:0 a zápas už dotiahla do úspešného konca.