ROLAND GARROS: Kužmová prehrala v 2. kole dvojhry so Svitolinovou

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Jelina Svitolinová (4-Ukr.) - Viktória KUŽMOvÁ (SR) 6:3, 6:4

Paríž 30. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Štvrtej nasadenej Ukrajinke Jeline Svitolinovej podľahla 3:6, 4:6. Napriek prehre dosiahla na parížskej antuke doposiaľ najlepší výsledok na podujatiach veľkej štvorky. Na úvod si poradila so šampiónkou z roku 2010 Taliankou Francescou Schiavoneovou. V januári na Australian Open i vlani na US Open skončila v 1. kole.Kužmová začala proti Svitolinovej odvážne a hneď v úvodnom geme si vďaka výborným returnom vypracovala dva brejkbaly, Ukrajinka ich však odvrátila. Do stavu 3:3 hrala talentovaná Slovenka s favoritkou vyrovnanú partiu, držala s ňou krok vo výmenách. V koncovke setu sa však prejavili väčšie skúsenosti Svitolinovej, ktorá profitovala aj z početných nevynútených chýb Kužmovej. V druhom dejstve sa Ukrajinka po rýchlom brejku ujala vedenia 3:1. Kužmová, víťazka EMPIRE Slovak Open v Trnave, v ďalších minútach vyrovnala na 3:3. V závere však opäť slávila úspech Svitolinová. Za stavu 4:4 prelomila podanie Kužmovej a v ďalšom geme premenila hneď prvý mečbal.Svitolinová označila zápas s Kužmovou za náročný. "Musela som si počas celého duelu udržať koncentráciu. Súperka udierala do loptičiek s veľkou razanciou. Dôležité bolo, že som dobre servovala. Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch. Rada hrávam na grandslamoch prvé zápasy, skoršie vstávanie mi nerobí problémy. Aspoň nemusím niekoľko hodín čakať, kým sa skončí nejaký päťseťák v mužskej dvojhre," uviedla víťazka turnaja WTA v Ríme v prvom pozápasovom interview.