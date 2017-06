ROLAND GARROS: Ostapenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry

Lotyška Jelena Ostapenková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - semifinále:



Jelena Ostapenková (Lot.) - Timea Bacsinszká (30-Švaj.) 7:6 (4), 3:6, 6:3

Paríž 8. júna (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo štvrtkovom semifinále si ako nenasadená hráčka poradila s tridsiatou v pavúku Timeou Bacsinszkou zo Švajčiarska 7:6 (4), 3:6 a 6:3. Dala si tak pekný darček k 20. narodeninám a súčasne zarmútila súperku, ktorá tiež vo štvrtok mala 28. narodeniny.Do zápasu lepšie vstúpila Bacsinszká a v druhom geme vzala súperke podanie. Iba 20-ročná Lotyška ale vzápätí súperke oplatila rovnakou kartou a vyrovnala na 2:2. Ostapenková druhýkrát brejkla súperku na 4:3, no hneď servis aj stratila - 4:4. A situácia sa opakovala aj za stavu 5:5, lotyšská hráčka v jedenástej hre opäť vzala Švajčiarke podanie a tá si ho vzala naspäť na 6:6. Išlo sa do tajbrejku, v ktorom bola o čosi presnejšia Ostapenková a vyhrala ho 7:4. Hneď na začiatku druhého setu švajčiarska hráčka prelomila servis súperke, tá ale aktívnou hrou hneď zareagovala a vyrovnala na 1:1. Potom si obe súperky držali servis až do stavu 3:3, v siedmej hre ale Bacsinszká opäť prelomila Lotyške podanie a po tuhom boji aj potvrdila na 5:3. Keďže následne Ostapenkovú, ktorá bola v druhom sete útočnejšia aj agresívnejšia, opäť zrazili nevynútené chyby, Bacsinszká vyhrala set 6:3.Rozhodnúť sa tak muselo v treťom sete. Do neho výborne vstúpila Lotyška, vzala súperke podanie, ale hneď o neho aj ďalšími zbytočnými chybami prišla. Ostapenková ale opäť prerazila Bacsinszkej podanie a v následnom veľmi dlhom štvrtom geme napokon zvýšila na 3:1. V následnej hre mala ďalší brejkbal, no Švajčiarka to ustála a znížila na 2:3. Festival stratených podaní pokračoval, povzbudená Bacsinszká ho súperke opäť vzala, vyrovnala na 3:3, no zasa svoj servis aj stratila. Lotyška čistou hrou potvrdila na 5:3 a zápas symbolicky vyhrala ďalším prelomením podania rivalky. Postupom do finále dosiahla najväčší úspech v kariére.