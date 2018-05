ROLAND GARROS: RYBÁRIKOVÁ POSTÚPILA PRVÝKRÁT V KARIÉRE DO 3. KOLA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. mája (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prvýkrát v kariére prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V druhom kole si na parížskej antuke ako nasadená devätnástka poradila so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Bencicovou 6:2, 6:4.Ďalšou súperkou vlaňajšej wimbledonskej semifinalistky bude v sobotu víťazka duelu medzi pätnástou nasadenou Američankou CoCo Vandewegheovou a Ukrajinkou Lesiou Curenkovou.