ROLAND GARROS: Trungellitimu roadtrip s babkou vyšiel, je v 2. kole

Marco Trungelliti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. mája (TASR) - Argentínsky tenista Marco Trungelliti sa na poslednú chvíľu dozvedel, že v hlavnej súťaži na grandslamovom Roland Garros ako lucky loser nahradí Austrálčana Nicka Kyrgiosa. V tom čase bol v Barcelone, no za každú cenu chcel stihnúť zápas 1. kola, nasadol do auta a spoločne so svojou 88-ročnou babkou podnikol 10-hodinový roadtrip do Paríža.Cesta sa Argentínčanovi vyplatila - v pondelok zdolal na dvorci číslo 9 Kyrgiosovho krajana Bernarda Tomica a okrem postupu do 2. kola sa mohol tešiť z prémie 79.000 eur pred zdanením.líčil Trungelliti pre akreditované médiá svoj kuriózny príbeh.Argentínčan tvrdí, že roadtrip z Barcelony do Paríža ho veľmi neunavil.dodal Juhoameričan, ktorého v 2. kole čaká Talian Marco Cecchinato.