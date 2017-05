Rolland triumfoval v 17. etape Giro, Dumoulin je naďalej v ružovom

Na snímke Francúz Pierre Rolland víťazí v 17. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia z Tirana do Canazei (219 km) v stredu 24. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Giro d'Italia - 17. etapa (Tirano - Canazei, 219 km):



1. Pierre Rolland (Fr./Cannondale-Drapac) 5:42:56 h., 2. Rui Alberto Faria da Costa (Portug./Lampre) +24 s., 3. Gorka Izaguirre Insausti (Šp./Movistar), 4. Rory Sutherland (Austr./Movistar), 5. Matteo Busato (Tal./Wilier Triestina), 6. Dries Devenyns (Belg./Quick-Step), 7. Felix Großschartner (Rak./CCC), 8. Omar Fraile (Šp./Team Dimension Data), 9. Michael Woods (Kan./Cannondale-Drapac), 10. Julien Bernard (Fr./Trek) všetci rovnaký čas



Priebežné poradie po 17. etape: 1. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) 76:05:38 h., 2. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +31 s., 3. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) +1:12 min., 4. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) +2:38, 5. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša) +2:48, 6. Domenico Pozzovivo (Tal./AG2R La Mondiale) +3:05, 7. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +3:49, 8. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) +4:35, 9. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNl-Jumbo) +6:20, 10. Jan Polanc (Slovin./UAE Emirates) +6:33

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canazei 24. mája (TASR) - Víťazom 17. etapy jubilejného stého ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Francúz Pierre Rolland. Tridsaťročný jazdec tímu Cannondale-Drapac sa približne 8 km pred cieľom odpútal od vedúcej skupiny a svoj únik úspešne doviedol do konca. V 219 km dlhej horskej etape z Tirana do Canazei zaostal za víťazom o 24 sekúnd Portugalčan Rui Costa (UAE Emirates), ktorý vyhral špurt o druhé miesto pred Španielom Gorkom Izagirrem (Movistar).Ružový dres pre lídra pretekov si udržal Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), ktorý má pred druhým Kolumbijčanom Nairom Quintanom naďalej 31-sekundový náskok. Tretia pozícia v priebežnom poradí patrí vlaňajšiemu víťazovi Gira, domácemu Vincenzovi Nibalimu (+1:12 min.).Hneď na prvom kopci sa od pelotónu odpojila trojica Pierre Rolland, Pavel Brutt a Matej Mohorič, ktorá postupne získala k dobru štyri minúty. Z hlavného balíka sa vyformovala početná skupina prenasledovateľov, ktorá začala "utečencov" stíhať. Do brejku sa neskôr pokúšali dostať viacerí jazdci, medzi inými aj Tejay van Garderen a Michal Schlegel, ale hlavný pelotón už nechcel nikoho ďalšieho púšťať dopredu. Skupina prenasledovateľov sa približne 60 km pred cieľom skresala na 10 jazdcov, z čela do nej odpadli Rolland a neskôr aj Brutt. Päťdesiat km pred cieľom sa skončilo aj snaženie Mohoriča.Líderskú skupinu viedol tím UAE Emirates, ten túžil vybudovať čo najväčší náskok pre Jana Polanca, ktorý chcel prehovoriť do súťaže o biely dres. Grupa s 25 jazdcami mala pred hlavným pelotónom, v ktorom bol aj Dumoulin v ružovom, náskok približne 10 minút. Pätnásť kilometrov pred cieľom sa v nej začalo atakovať, nástup vyšiel v nestráženej chvíli Rollandovi. Francúz preukázal, že má dostatok síl a napokon sa tešil z prvého etapového triumfu na Grand Tour po piatich rokoch.ej ťažkej etape budú všetci unavení. Prvý únik nevyšiel, vo veľkej skupine ale boli všetci mŕtvi, vedel som, že ak znovu nastúpim v pravej chvíli, môžem vyhrať," dodal.Osemnásta, 137 km dlhá etapa bude ťažkou vrchárskou skúškou, štart má v Moene a cieľ v Ortisei/St. Ulrich.