Rolls-Royce po štyroch rokoch znovu prepustí tisícky zamestnancov

Rolls-Royce, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Londýn 17. júna (TASR) - Britská strojárska firma Rolls-Royce sa dostala do problémov. Jej vedenie sa rozhodlo situáciu riešiť prepúšťaním. V nasledujúcich dvoch rokoch zníži počet svojich zamestnancov o 4600, čo je 8,4 % z ich celkového počtu. Prevádzkové náklady spoločnosti sa znížia o 400 miliónov GBP (458,09 milióna eur). Tretina z uvažovaného počtu prepustených stratí miesto ešte do konca tohto roku, poslední do polovice roku 2020.Portál iDnes.cz uviedol, že hospodárenie a povesť slávneho britského koncernu v posledných mesiacoch poškodili problémy s leteckými motormi a stúpajúce náklady na ich opravu. Poruchové sú najmä motory Trent 1000, ktoré sa montujú do lietadiel Boeing 787. Niektoré ich časti sa opotrebúvajú rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Ich častejšie kontroly a údržba zvyšujú firme prevádzkové náklady.Rolls-Royce má v Británii a vo svete 55.000 zamestnancov, z nich je 22.000 na Britských ostrovoch. Firma naposledy prepustila 5000 zamestnancov v roku 2014. Terajšie znižovanie ich počtu zasiahne najmä závod v Derby, kde je aj sídlo firmy. Tímu, ktorý rieši problémy s motormi Trent 1000, sa však redukcia zamestnanosti nedotkne.