Rolls-Royce vidí priestor pre vývoj nového, stredne veľkého lietadla

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 17. júna (TASR) - Výrobca motorov Rolls-Royce je presvedčený o existencii trhu pre nové, stredne veľké lietadlo, o akom v súčasnosti uvažuje aj Boeing. Americký výrobca lietadiel preveruje medzeru na trhu medzi lietadlami s malou a veľkou kapacitou. Nový stroj by mohol mať kapacitu 220 až 260 cestujúcich.povedal Eric Schulz, prezident divízie civilného letectva Rolls-Royce. Ak by sa Boeing rozhodol vyrobiť takéto lietadlo, Rolls-Royce ako výrobca motorov zváži túto príležitosť. "Rolls-Royce zaznamenal priaznivý vstup do tohto roka, avšak vyhliadky pre vývoj hotovostného toku sú horšie. Spoločnosť zápasí s klesajúcimi príjmami z predaja starších motorov, no zároveň investuje do vývoja nových. Výkonný riaditeľ koncernu Warren East uviedol, že investície do výroby veľkých motorov sa vyplácajú. V súčasnosti rozširujú výrobu motorov Trent, vrátane modelu Trent XWB 84K určeného pre Airbus A350.povedal East.Podľa jeho slov v súčasnosti vyrábajú sedem motorov Trent XWB 84K za týždeň, v 1. kvartáli 2018 chcú dosiahnuť kapacitu desať týždenne.Rolls-Royce však o tri až štyri mesiace zaostáva s programom motora Trent 7000 pre Airbus A330neo.povedal East. Zároveň vyjadril nádej, že A330neo vzlietne začiatkom septembra.