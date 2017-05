Roman Grešo obhájil víťazstvo na Novinárskej stovke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



hlavná kategória - novinári: 1. Roman Grešo (voľný novinár) 13,35, 2. Ivor Lehoťan (Denník Šport) 14,11, 3. Ľubo Fronko (TV Markíza) 14,13, 4. Michal Vall (TV Markíza) 14,55, 5. Pavol Tomčík ml. (RTVS) 14,82, 6. Dušan Dubovec (TASR) 14,97, 7. Pavol Kubiš (Denník Šport) 17,16

Banská Bystrica 25. mája (TASR) - Roman Grešo obhájil časom 13,35 víťazstvo na 15. ročníku Novinárskej stovky. Na tradičnom podujatí sa už 11-ty krát spomínalo na Miloša Kováča a na banskobystrických Štiavničkách si na Memoriáli prišla jeho pamiatku uctiť dvadsiatka šprintérov.Roman Grešo prekvapil všetkých, vrátane seba a v histórii podujatia už tretí raz zvíťazil, vrátane rokov 2003 a 2016.povedal v cieli.Na Štiavničkách medzi bežcami vyčnievali aj traja majstri sveta, v behu na lyžiach medzi lekármi Ernest Caban, biatlonista Martin Otčenáš a veterán, už 70-ročný šprintér a najstarší účastník Vladimír Výbošťok. Z ich vzájomného porovnávania vyšiel najlepšie Výbošťok časom 13,25, a to fúkal dosť výrazný protivietor -1,4 m/s. Dve činnosti musel na dráhe zvládnuť Ernest Caban, najskôr došprintoval do cieľa a onedlho už zachraňoval ruku Ľuba Fronka z TV Markíza. Po dobehnutí do cieľa sa tak intenzívne radoval, že neudržal rovnováhu, nasledoval tvrdý pád a vykĺbený laket.Osvedčeným štartérom bol Igor Kováč, bronzový na 110 m prek. na MS v Aténach'97, medzi hosťami nechýbali ani rodičia Miloša Kováča.