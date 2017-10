Romeva: Katalánske vedenie by mohlo skončiť vo väzbe

Ilustračné fotoFoto: TASR/AP Ilustračné fotoFoto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona/Brusel 18. októbra (TASR) - Katalánske vedenie sa obáva, že Madrid môže reformovať regionálnu vládu či dokonca vziať jej ministrov do väzby. Vyhlásil to dnes v Bruseli šéf katalánskej diplomacie Raül Romeva.Na otázku novinárov, či existuje možnosť, že by bol zo svojej funkcie odvolaný on ako šéf diplomacie, predseda vlády, či celá vláda alebo či by mohlo dôjsť k ich zadržaniu, ako sa to stalo v pondelok v prípade dvoch lídrov proseparatistických organizácií, Romeva odpovedal kladne. Súčasne novinárom na tlačovej konferencii položil otázku, či "je to normálne a či to pripustí EÚ".Podľa jeho názoru k tejto situácii môže dôjsť,Pripomenul nedávny prípad 14 predstaviteľov katalánskeho vedenia, ktorí už boli zadržaní a "strávili dve noci na polícii".Ako informoval katalánsky denník ARA, na otázku novinárov, o čom vlastne chce katalánske vedenie rokovať s Madridom, Romeva odpovedal:Na tlačovej konferencii v Bruseli Romeva uviedol, že vypísanie predčasných volieb v Katalánsku momentálne "nie je na stole". Dodal, že Katalánci v referende rozhodli a je na vláde, aby teraz vykonala zverený mandát.Vyhlásil tiež, že katalánske vedenie sa nevzdalo jednostranného vyhlásenia nezávislosti.avizoval Romeva, ktorý však dodal, že vláda aj naďalej vkladá nádeje do rokovaní s Madridom. Podľa Romevuvysvetlil Romeva.Španielska vláda dala katalánskemu vedeniu čas do štvrtka 10.00 h SELČ, aby jednoznačne deklarovalo svoj postoj k vyhláseniu nezávislosti Katalánska. Ak Barcelona takéto vysvetlenie nepodá, Madrid hrozí, že prevezme kontrolu nad Katalánskom, čo konflikt posunie do novej roviny.