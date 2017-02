Rómovia nemajú v bytoch v Červenici vodu, vypadáva im elektrina

Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 14. februára (TASR) – Rómovia z obce Červenica v okrese Prešov, ktorí žijú v sociálnych bytoch, majú ťažké srdce na vedenie obce, lebo v nových bytoch im chýba voda, často im vypadáva elektrina, v osade nemajú kanalizáciu, žumpy. Viac ako rok bývajú v bytoch, ktoré postavila obec s dotáciou štátu, no pre vodu si chodia s bandaskami asi kilometer do ťažko dostupného lesného terénu k prameňu alebo si ju naberajú z rovnako vzdialeného potoka. Pri bytovkách chýba trafostanica, obyvatelia bytov sa sťažujú na výpadky prúdu a skrat, preto sa im kazia elektrospotrebiče. Minulý víkend im vypadol prúd na tri dni a pokazili sa im potraviny.Darina Damová, ktorá má tri deti, potvrdila, že starostka ich nechala tri dni bez prúdu. Keď ju kontaktovali, aby poslala opravára, odkázala im, že môže prísť až v pondelok. Nemali svetlo a nemohli si prikúriť ohrievačom. V takýchto podmienkach boli s chorými deťmi celý víkend.Jeden z nájomníkov Miroslav Balog uviedol, že byty boli papierovo skolaudované, ale tečie im zo striech, nemajú žumpy, čističku, používajú stavebnú elektrinu. Keď sa nasťahovali, nemali zásuvky, vypínače, v niektorých bytoch dodnes chýbajú skrinky na elektrické spínače. V zmluve o nájme majú zakotvené mesačné platby za nájom, vodu a stočné vo výške 55 eur a k tomu platia päť eur do fondu opráv. Osobitne im obec účtuje 25 eur za elektrinu, pričom nedostávajú o tom žiadny doklad.uviedol Balog.Aktivista z OZ Rómovia napredujú dopredu, napredujú Atila Géňa poukázal na skutočnosť, že byty obec začala stavať v roku 2008, na stavbe sa vystriedalo niekoľko firiem a kolaudovalo sa v roku 2012. Potom sa nič nedialo a Rómovia z chatrčí sa presťahovali do bytov, ktoré neposkytujú základné podmienky na bývanie.Starostka obce Marta Pavlinská informovala, že celkové náklady na výstavbu sociálnych bytov nižšieho štandardu boli 1,173 milióna eur, z toho obec prispela na výstavbu sumou 66.000 eur. Rómovia mali prispieť pri výstavbe vlastnou prácou v hodnote 20 percent nákladov, ale nie všetci to splnili. Byty sa stavali na dve etapy. Priznala, že stavebné práce boli zdĺhavé. Celkom postavili 47 bytov nižšieho štandardu. Kolaudovali sa ako holobyty. Dnes v nich žije viac ako 300 Rómov.Voda nebola súčasťou tohto projektu, v bytoch sú iba rozvody. Obec sa uchádzala o dotáciu na prívod vody opakovane niekoľko rokov, no nebola úspešná. V súčasnosti má rozpracovaný projekt na vodu. Je tu ešte ďalší problém, obec nemá vysporiadaný pozemok, kde by mala stáť trafostanica. V súčasnosti je osada napojená na obecný elektromer, pričom Rómom účtujú mesačne paušálny poplatok 25 eur. Podľa starostky ich spotreba je vyššia a samospráva na elektrinu v sociálnych bytoch vlani doplatila 7000 eur. Položka za vodu a stočné v zmluve o nájme sa tam dostala omylom a pri uzatváraní nových zmlúv ju odtiaľ odstránia.