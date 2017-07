Rómsky festival Gypsy Fest sa uskutoční v Bratislave a Trebišove

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 30. júla (TASR) - Gypsy Fest - najväčší rómsky festival na Slovensku, ktorý pravidelne prináša do Bratislavy špičkových rómskych umelcov z celého sveta, oslavuje tento rok desiate výročie svojho vzniku. Organizátori sa začiatkom roka obávali, že pre nedostatočné financovanie zo strany štátu, tretí najväčší rómsky festival na svete zanikne.uviedol hovorca festivalu Róbert Hamburgbadžo.Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na módnu show troch rómskych návrhárov. V Bratislave sa po prvý raz predstaví maďarská dizajnérka Erika Varga, ktorá založila úspešnú značku Romani Design, návrhár Pavel Berky a Monika Vontszemuová. Ich modely budú predvádzať známe tváre slovenského šoubiznisu. Otvárací večer s názvom Visegrad Roma Designers sa uskutoční 7. septembra v Ateliéri Babylon v Bratislave. Podujatie finančne podporil International Visegrad Fund.Druhý festivalový večer bude v znamení tradičných rómskych piesní, ohnivých tancov a veľkolepej šou uznávaných rómskych umelcov z Litvy, Lotyšska, Nemecka, Ruska, Poľska a Švédska. Aj Storm of The Gypsy passion sa uskutoční v Ateliéri Babylon.Keďže Gypsy Fest oslavuje desiate výročie svojho vzniku, darček od organizátorov dostanú východniari. Festival začal písať svoju históriu v roku 2008 v Trebišove, práve tam sa 9. septembra uskutoční záverečný galakoncert.Festival finančne podporil aj Úrad vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2017, Bratislavský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava cez program Ars Bratislavensis a mesto Trebišov.