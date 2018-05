Rómsky splnomocnenec naznačil diskusiu o decentralizácii právomocí

Ábel Ravasz. Oficiálna snímka. Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) – Štát by mal zvážiť zmeny v súčasnom nastavení decentralizácie právomocí, a tiež spôsob ich financovania. Naznačuje to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd), ktorý túto tému otvára v súvislosti s budovaním infraštruktúry v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou.Ravasz v tejto súvislosti skonštatoval, že v prípadoch, ak nie je možné čerpať eurofondy, záujem starostov budovať infraštruktúru pre Rómov je viac ako vlažný.informoval. Štát by sa mal podľa neho preto zaoberať prípadnou zmenou súčasného nastavenia decentralizácie právomocí a tiež ich financovaním.povedal.Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) si nemyslí, že súčasné rozdelenie kompetencií je zlé.tlmočil názor združenia, zastrešujúceho viac ako 96 percent slovenských samospráv, hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.Upozornil tiež, že samospráva nedostáva peniaze na výstavbu školských či predškolských zariadení.pripomenul a dodal, že aj po zaradení školy do siete musí obec zo začiatku financovať i jej chod.ozrejmil Kaliňák.Podľa názoru ZMOS-u sa preto zmeny v systéme nemôžu robiť vytrhávaním jednotlivých komponentov.skonštatoval hovorca ZMOS-u.