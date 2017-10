Ron Carter & Richard Galliano sa predstavia na koncerte v Bratislave

Na snímke afroamerický hudobník, kontrabasista Ron Carter. Foto: Facebook - Ron Carter fun page Foto: Facebook - Ron Carter fun page

Bratislava 24. októbra (TASR) - Afroamerická kontrabasová ikona Ron Carter a špičkový francúzsky akordeonista Richard Galliano sa predstavia 4. novembra v bratislavskom Ateliéri Babylon.Ron Carter je legenda medzi kontrabasistami. Nahral v pozícii lídra alebo sidemana viac ako 2200 albumov s takými menami, ako Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams, Bill Evans, Dexter Gordon, Freddie Hubbard, Lee Morgan, Chet Baker, Chick Corea, Paul Desmond či McCoy Tyner. Je dokonca zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako najnahrávanejší jazzový kontrabasista. Preslávil sa v druhom zoskupení Miles Davis Great Quintet, kde nastúpil v roku 1963. V rokoch 1993 a 1998 získal prestížnu cenu Grammy.Nemenej známy Richard Galliano je považovaný za jedného z najlepších akordeonistov na svete. Vyrastal v Nice ako syn učiteľa akordeónu (pôvodne talianskej národnosti). Spolupracoval so špičkou svetovej hudby - Astor Piazzolla, George Mraz, Brigitte Fontaine, Al Foster, Juliette Greco, Chet Baker, Enrico Rava, Miroslav Vitouš, Trilok Gurtu, Jan Garbarek, Michel Petrucciani či Wynton Marsalis.V roku 1990 dvojica Carter-Galliano nahrala album jazzových duetov nazvaný Panamanhattan, ktorý vznikol počas živého vystúpenia v Paríži. Album je mixom vášnivých a rafinovaných duetov v nástrojovom obsadení nezvyčajnom pre jazz. Táto kombinácia by za určitých okolností mohla byť pohromou, ale pre týchto dvoch virtuóznych hudobníkov a majstrov jazzovej improvizácie to nebola prekážka. Na albume je deväť skladieb, z ktorých tri sú dielom Cartera a štyrmi kompozíciami prispel Galliano. Skladby sú kombináciou starého šarmu a jazzového modernizmu plného melodickosti, lyrizmu a sú nenáročné na počúvanie.hovorí usmievavý osemdesiatnik plný energie.Dôkazom je vypredaný marcový koncert vo Viedni, kde po každej skladbe znel mohutný potlesk a nadšení poslucháči si na konci vypýtali ešte dva prídavky.Ron Carter oslávil 4. mája 80. narodeniny, ale jeho aktívnosť a energickosť mu môžu závidieť aj ľudia s polovičným vekom. Tento rok opäť koncertuje s Richard Gallianom a v rámci európskej šnúry zavítajú aj do Bratislavy. Ich vystúpenie bude jedinečnou príležitosťou vypočuť si dvoch svetovo uznávaných improvizátorov, ktorí ponúknu výber jazzových štandardov a originálnych kompozícií.Vstupenky sú k dispozícii na webovej stránke roncarter.sk. TASR informoval PR manažér Peter Kula.