Ronald Reagan pred 30 rokmi vyzval na zbúranie Berlínskeho múru

Na archívnej snímke z 28. januára 1986 vtedajší americký prezident Ronald Reagan v Bielom dome vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júna (TASR) – Presne pred 30 rokmi, 12. júna 1987, vyzval americký prezident Ronald Reagan sovietskeho vodcu Michaila Gorbačova, aby zbúral Berlínsky múr. Slávne slová "Tear down this wall!" (Zničte tento múr) vyslovil pred Brandenburskou bránou v Západnom Berlíne.Výročie si v týchto dňoch pripomenul aj americký denník Washington Post, ktorý priniesol videozáznam prejavu šéfa Bieleho domu. Reagan v prítomnosti nemeckého prezidenta Richarda von Weizsäckera, kancelára Helmuta Kohla, starostu Berlína Eberharda Diepgena a tisícov ľudí okrem iného povedal:"V 50. rokoch (sovietsky vodca Nikita) Chruščov predpovedal: 'Pochováme vás.' Ale dnes vidíme na Západe slobodný svet, ktorý dosiahol úroveň prosperity a blahobytu nevídanú v celých ľudských dejinách. V komunistickom svete vidíme zlyhanie.Teraz snáď Sovieti sami, limitovaným spôsobom, začínajú chápať dôležitosť slobody. Z Moskvy veľa počúvame o novej politike reforiem a otvorenosti.Sú to začiatky hlbokých zmien v sovietskom štáte? Alebo sú to gestá hrané so zámerom vyvolať na Západe falošné nádeje či bez zmien posilniť sovietsky systém?Vítame zmenu a otvorenosť, pretože veríme, že sloboda a bezpečnosť idú ruka v ruke a že pokrok v ľudskej slobode môže len posilniť svetový mier.Existuje jeden krok, ktorý môžu Sovieti urobiť, ktorý by bol neomylný a dramaticky by posunul vpred slobodu a mier. Generálny tajomník Gorbačov, ak sa usilujete o mier, ak sa usilujete o prosperitu pre Sovietsky zväz a východnú Európu, ak sa usilujete o liberalizáciu - príďte sem k tejto bráne! Pán Gorbačov, otvorte túto bránu! Pán Gorbačov, zbúrajte tento múr!"Po vyslovení tejto výzvy zaznel búrlivý potlesk. Reagan, síce už nie ako prezident, sa zbúrania múra dočkal o dva roky.Berlínsky múr bol výsledkom rozdielnych predstáv víťazných mocností o povojnovom smerovaní Nemecka i Európy. Sovietsky zväz, USA, Spojené kráľovstvo a Francúzsko si vtedy rozdelili zničené Nemecko na štyri okupačné zóny a hlavné mesto na štyri sektory.V západných okupačných zónach vznikla 23. mája 1949 Nemecká spolková republika (NSR) s hlavným mestom Bonnom. Sovieti vyhlásili 7. októbra 1949 vo svojej okupačnej zóne Nemeckú demokratickú republiku (NDR), ktorej hlavným mestom sa stal sovietsky sektor Berlína.13. augusta 1961 začala NDR stavať okolo západných berlínskych štvrtí múr, ktorý mal po dokončení 165 kilometrov. Mesto rozdeľoval do 9. novembra 1989, teda viac než 28 rokov, a navždy sa stal symbolom studenej vojny a rozdelenia Berlína i Európy.Pri pokuse o prekročenie múra a útek na Západ zomrelo 134 ľudí. O presnom údaji sa však vedú spory a podľa niektorých bolo obetí vyše tisíc.Múr kritizoval už v roku 1963 americký prezident John F. Kennedy. Kritiku vyslovil počas návštevy Berlína priamo pri múre a svoj prejav ukončil pamätnou vetou: "Ich bin ein Berliner!" ("Som Berlínčan!").