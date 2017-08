Ronaldo dostal trest na päť zápasov, Real má desať dní na odvolanie

Futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 14. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo z Realu Madrid dostal po vylúčení v nedeľňajšom prvom stretnutí o španielsky Superpohár s FC Barcelona dištanc na päť duelov. Jednozápasový trest je za červenú kartu, na ďalšie štyri ho suspendovali za strčenie do hlavného rozhodcu Ricarda de Burgosa Bengoetxeu po druhej žltej karte.Rozhodnutie sa pôvodne očakávalo až v stredu, ale disciplinárna komisia informovala Ronalda už v pondelok. Real sa proti trestu odvolá, má na to desať dní, uviedla stránka periodika Marca. Odveta Superpohára sa odohrá v stredu, Madridčania budú doma hájiť náskok 3:1. Pokiaľ zostane dištanc v platnosti, Ronaldo vynechá práve odvetu a štyri ligové súboje proti Deportivu La Coruňa, Valencii, Levante a San Sebastianu. Vráti sa v piatom kole proti Betisu Sevilla.Ronaldo videl druhú žltú a následne červenú kartu za filmovanie po kontakte so Samuelom Umtitim, keď sa rútil do čistej šance. Hlavný arbiter usúdil, že zo strany barcelonského obrancu nešlo o nedovolené atakovanie Ronalda zboku ani o držanie za rameno. Podľa jeho verdiktu Portugalčan pád nafilmoval a nasledovalo vylúčenie. Dve minúty predtým videl Ronaldo prvú žltú kartu za to, že si po góle na 2:1 vyzliekol dres.Okrem päťzápasovej stopky si hráč a jeho zamestnávateľ vyslúžili finančné pokuty. Za vylúčenie po druhej žltej karte zaplatí podľa disciplinárneho kódexu Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) Real 350 eur a futbalista 800 eur. Ronaldo porušil strčením do rozhodcu článok 96 kódexu, čo ho vyjde na 3005 eur a klub na 1400 eur.