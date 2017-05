Ronaldo po postupe Realu do finále: Proti Juventusu to bude 50:50

Hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 11. mája (TASR) - Futbalistov Realu Madrid delí už iba krok od zápisu do histórie Ligy majstrov. Ak španielsky tím vo finále 3. júna vo waleskom Cardiffe zdolá Juventus Turín, stane sa prvým úspešným obhajcom trofeje. Real prehrával po 16 minútach semifinálovej odvety na pôde Atletica Madrid 0:2. Gól Isca v závere prvého polčasu však definitívne naklonil postupové misky váh na stranu "bieleho baletu", ktorý doma zvíťazil 3:0.V madridskom derby sa opäť ukázalo, čo pre tím Zinedina Zidana znamená Luka Modrič. Chorvátsky reprezentant sa po skvelom úvode Atletica chopil režisérskej taktovky, vyvážal lopty a presnými prihrávkami zásoboval spoluhráčov. Real prebral iniciatívu v strede poľa a územnú prevahu korunoval gólom na konečných 1:2. Situácii predchádzal ekvilibristický kúsok Karima Benzemu, ktorý sa na malom priestore zbavil troch brániacich hráčov a popri bránkovej čiare našiel spätnou prihrávkou Toniho Kroosa. Jeho pokus Jan Oblak vyrazil len pred dobre postaveného Isca, pre ktorého už nebol problém dopraviť loptu do siete.povedal Zidane pre akreditované médiá.Najlepší strelec v histórii LM Cristiano Ronaldo už zažil, aké je to postúpiť dvakrát za sebou do finále prestížnej súťaže. V rokoch 2008 a 2009 sa mu to podarilo ešte ako hráčovi Manchestru United. Podľa Ronalda Real v konfrontácii s Atleticom ukázal, že je veľké mužstvo.uviedol Ronaldo pre španielsky denník Marca.Kouča Atletica Diega Simeoneho po vypadnutí s Realom mrzel gól do šatne.zdôraznil argentínsky kormidelník.Pre Atletico to bol posledný zápas v európskych klubových súťažiach na štadióne Vicenteho Calderona. Od sezóny 2017/2018 budú "Los Colchoneros" hrávať v novom stánku Metropolitano s kapacitou 70.000 divákov situovanom v severovýchodnej časti španielskej metropoly.zdôraznil kapitán Atletica Gabi.