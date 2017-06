Ronaldo sa 31. júla postaví pred súd v kauze údajných daňových únikov

Na snímke portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. júna (TASR) - Portugalský futbalista v službách Realu Madrid Cristiano Ronaldo bude 31. júla vypovedať na súde v Madride v kauze údajných daňových podvodov.Ronaldo sa údajne dopustil daňových podvodov v rokoch 2011-2014. Tridsaťdvaročný útočník čelí obvineniu z nezaplatenia daní vo výške 14,7 milióna eur. Ofenzívny líder Realu údajne využil výhody z obchodov, ktoré boli založené v roku 2010 tak, že skryl fiškálny príjem, ktorý mu plynul z predaja imidžových práv v Španielsku. Štátny prokurátor taktiež uviedol, že hráč zámerne nenahlásil príjmy vo výške 28,4 milióna eur, ktoré vznikli z prevodu na ochranu práv na obdobie rokov 2015-2020 na inú spoločnosť so sídlom v Španielsku. Okrem toho Ronalda obvinili, že nezdanil 11,5 milióna eur, ktoré získal v rokoch 2011-14.Portugalčan využil v Španielsku tzv. "Beckhamov" zákon, ktorý umožňuje zahraničným športovcom platiť len 24,75-percentnú daň z príjmu naproti štandardným 48 percentám. Športovci však musia platiť dane aj z ostatných príjmov nadobudnutých v Španielsku. V prípade dokázania viny hrozí Ronaldovi až sedemročný pobyt za mrežami a pokuta až do výšky 28 miliónov eur. Informoval o tom denník The Independent.