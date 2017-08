Ronaldo sa stal najlepším hráčom podľa UEFA, Totti má cenu za oddanosť

Hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 24. augusta (TASR) - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo z Realu Madrid sa stal najlepším hráčom Európskej futbalovej únie (UEFA) za uplynulú sezónu. Cenu si prevzal vo štvrtok na slávnostnom udeľovaní výročných ocenení pri príležitosti žrebu základných skupín Ligy majstrov 2017/2018 v DrawCentre UEFA v hoteli Grimaldi Forum v Monacu.Tridsaťdvaročný majster Európy uspel v konkurencii talianskeho brankára Gianluigi Buffona z Juventusu Turín a argentínskeho útočníka Lionela Messiho z FC Barcelona. Obhájil tiež minuloročné víťazstvo v tejto ankete. Najlepšou hráčkou UEFA za minulú sezónu sa stala Holanďanka Lieke Martensová, ktorá nedávno prestúpila z Rosengardu do FC Barcelona. V trojčlennej finálovej nominácii okrem nej boli aj Dánka Pernille Harderová (Linköping a Wolfsburg) a Nemka Dzsenifer Marozsánová (Olympique Lyon).Ešte pred samotným žrebom LM udelil prezident UEFA Aleksander Čeferin cenu organizácie za oddanosť futbalu. Získal ju Talian Francesco Totti, ktorý celú kariéru hral za AS Rím a v máji sa rozlúčil s kariérou profesionálneho hráča vo veku 40 rokov.Cenu pre najlepšieho brankára minulej sezóny LM si prevzal Buffon. Tridsaťdeväťročný Talian priviedol jeho Juventus Turín do posledného finále, v ktorom ale "stará dáma" nestačila na Real Madrid. Vo finálovej trojici okrem víťaza figurovali aj Nemec Manuel Neuer (Bayern Mníchov) a Slovinec Jan Oblak (Atlético Madrid).Najlepším obrancom LM sa stal Španiel Sergio Ramos z Realu Madrid, ktorý vo finále uspel v konkurencii Taliana Leonarda Bonucciho (Juventus Turín/AC Miláno) a brazílskeho spoluhráča Marcela.Najlepším stredopoliarom vlaňajšej sezóny LM sa stal ďalší hráč úradujúceho španielskeho a európskeho majstra Luka Modrič. Jeho rivalmi boli kluboví spoluhráči Casemiro a Toni Kroos.Cenu pre najlepšieho útočníka tiež získal podľa očakávania Cristiano Ronaldo, kanonier Realu Madrid nechal za sebou Paula Dybalu (Juventus Turín) aj Lionela Messiho z FC Barcelona.