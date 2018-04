Ronaldo zachránil Realu bod. Zidane spokojný s hrou, nie s výsledkom

Futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Španielsko - La Liga - 33. kolo:



Real Madrid - Athletic Bilbao 1:1 (0:1)

Góly: 87. Ronaldo - 14. Williams

Madrid 19. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid iba remizovali v stredajšom domácom zápase 33. kola španielskej La Ligy s Athleticom Bilbao 1:1. Vzhľadom na priebeh stretnutia boli radi aj za bod, v 14. minúte poslal hostí do vedenia Inaki Williams, v 87. minúte sa postaral o deľbu bodov Cristiano Ronaldo, ktorý po strele Luku Modriča pätičkou predĺžil loptu do siete.Williams otvoril skóre stretnutia po presnej prihrávke od Iniga Cordobu, keď technickou strelou ponad vybiehajúceho Keylora Navasa poslal Bilbao do vedenia. Počas prvého polčasu bolo na ihrisku prakticky len jedno mužstvo, no hráči domáceho Realu nedokázali zo 14 streleckých pokusov prekonať výborne chytajúceho brankára hostí Kepu Arrizabalagu ani raz. Dominancia "bieleho baletu" nebola po zmene strán už taká výrazná. Domáci mali síce optickú prevahu, no do výrazných gólových príležitostí sa nedostávali. V záverečnom nápore sa predsa len podarilo zverencom trénera Zinedina Zidana vyrovnať, keď Modričovu strelu z hranice šestnástky šikovne tečoval Ronaldo a rozhodol tak o deľbe bodov. Portugalčan skóroval v 12. súťažnom zápase za sebou.citovala Zidana agentúra DPA.Zverenci trénera Zinedina Zidana zostali v tabuľke na treťom mieste, na druhé Atletico strácajú tri body, mestský rival má však zápas k dobru. Za vedúcou Barcelonou zaostáva Real priepastných 15 bodov. Bilbao je v tabuľke trináste.