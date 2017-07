Rooney absolvoval lekárske testy v Evertone

Anglický hráč Wayne Rooney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 25. júna (TASR) - Anglický futbalista Wayne Rooney by mohol už tento víkend spečatiť príchod do FC Everton z Manchestru United. Podľa informácie britskej BBC v sobotu absolvoval v evertonskom tréningovom centre Finch Park lekárske testy. BBC tvrdí, že bývalý hráč "Toffees" by prišiel ako voľný hráč, hoci má na Old Trafford ešte rok platnú zmluvu s opciou.Tridsaťjedenročný útočník sa snaží nájsť nového zamestnávateľa, no zatiaľ márne čaká na ponuku, ktorá by sa priblížila jeho platu 300.000 libier týždenne. Vedenie "červených diablov" pôvodne nebolo ochotné jeho kontrakt zrušiť a pustiť ho zadarmo. Teraz sa ale situácia zmenila, z Evertonu prichádza do United belgický útočník Romelu Lukaku za 75 miliónov libier. Podľa BBC ale oba prestupy spolu nesúvisia.Bývalý kapitán Anglicka, ktorý sa na Old Trafford stal klubovou ikonou, už nefiguruje v plánoch portugalského trénera Joseho Mourinha. Ten ho ani nevzal na herné sústredenie do USA. V uplynulej sezóne nastúpil len na 15 ligových zápasov.Rooney pred 13 rokmi odišiel z Goodison Parku do Manchestru za 27 miliónov libier.