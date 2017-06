Rooney je pripravený opustiť Manchester, pre záujemcov je však drahý

Hráč Manchesteru United Wayne Rooney. Foto: TASR/AP/Laurent Dubrule Foto: TASR/AP/Laurent Dubrule

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 25. júna (TASR) - Anglický futbalista Wayne Rooney je pripravený opustiť Manchester United pred nadchádzajúcou sezónou, pokiaľ prípadný záujemca bude akceptovať jeho súčasné platové podmienky alebo vysoké odstupné. Správu priniesol britský denník Mirror.Tridsaťjedenročný útočník sa snaží nájsť nového zamestnávateľa, no zatiaľ márne čaká na ponuku, ktorá by sa priblížila jeho platu 300.000 libier týždenne. Zmluvu s "červenými diablami" má totiž ešte na jeden rok s prípadnou opciou. V klube nie sú ochotní jeho kontrakt zrušiť a pustiť ho zadarmo, manažment navyše odmietol poslať Rooneyho na hosťovanie s tým, že by mu United uhrádzali veľkú časť zárobku. Práve výška platu a nemalé odstupné za rekordéra v počte strelených gólov za ManUtd odrádza prípadných záujemcov.Záujem o jeho služby prejavil Everton, kde Rooney začal s veľkým futbalom. Kameňom úrazu sú však práve vysoké finančné požiadavky, a tak sa manažér Ronald Koeman obzrel po lacnejšej variante a podpísal zmluvy s Holanďanom Davym Klaassenom z Ajaxu Amsterdam a Islanďanom Gylfim Sigurdssonom zo Swansea. Vykúpením pre Rooneyho by mohli byť bohaté čínske kluby, nedávno prijatý nový zákon však túto možnosť komplikuje. Záujem z čínskej Superligy sa čiastočne zastavil, dôvodom je nová stopercentná daň pri podpisoch zahraničných hráčov. Číňania sa chcú totiž viac zameriavať na výchovu vlastných talentov.Rooney si chce nájsť nový klub, pretože sa pod vedením Joseho Mourinha nezmestil do základnej zostavy a túži hrať pravidelnejšie.