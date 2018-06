Rooney podľa britských médií prestúpi do amerického DC United

Wayne Rooney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. júna (TASR) - Anglický futbalový útočník Wayne Rooney by mal podľa britských médií prestúpiť z Evertonu do klubu zámorskej MLS DC United.Sky Sports News informoval, že bývalý reprezentant sa s novým zamestnávateľom dohodol na dvojročnom kontrakte. Tridsaťdvaročný kanonier má zamieriť do Washingtonu ešte tento týždeň a zúčastniť sa na tréningu DC.Rooney odohral 13 sezón za Manchester United, z ktorého sa pred uplynulou sezónou vrátil späť do materského klubu FC Everton. Informovala agentúra dpa.