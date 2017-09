Rooney sa po prvý raz vrátil na Old Trafford, Mourinho: Je tu doma

Wayne Rooney z Evertonu. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Manchester 18. septembra (TASR) - Wayne Rooney sa pri svojom prvom návrate na Old Trafford dočkal vrelého prijatia od fanúšikov anglického futbalového klubu Manchester United. Po trinástich rokoch sa v lete vrátil do Evertonu, s ktorým pricestoval na nedeľné stretnutie 5. kola Premier League. Bývalí spoluhráči už v zápase neboli takí veľkorysí ako domáci priaznivci a nastrieľali hosťom štyri góly.Chorály, vlajky či transparenty pripomínali rekordných 253 gólov, ktoré Rooney dosiahol v drese United. Strelecky sa mu darilo aj na začiatku tejto ligovej sezóny, keď v úvodnom kole rozhodol o víťazstve nad Stoke City a následne prispel k remíze s Manchestrom City. Odvtedy sa však Everton trápi, na gól v najvyššej súťaži čaká už 325 minút.Rooney je jeho jediný zástupca v tabuľke kanonierov, ale na štadióne bývalého zamestnávateľa neprelomil prekliatie ani on. Nastúpil na hrote útoku, kde bol izolovaný, v druhom polčase sa zatiahol hlbšie na post, na ktorom zvykol hrávať v uplynulých sezónach na klubovej i reprezentačnej úrovni. Mal dve najväčšie príležitosti hostí, v prvom dejstve netrafil bránku a po zmene strán namieril len do brankára Davida de Geu. Z ihriska zišiel v záverečnej desaťminútovke, keď sa dočkal potlesku v stoji a uznania aj od trénera "červených diablov" Joseho Mourinha.Ten si myslí, že Rooney sa jedného dňa vráti v inej pozícii do klubu, kde prežil najslávnejšie roky hráčskej kariéry. Potešil ho prístup fanúšikov United.povedal Mourinho na stránke The Independent.Red Devils sa triumfom 4:0 vyrovnali mestskému rivalovi City na čele tabuľky. Oba tímy nazbierali trinásť bodov za štyri víťazstvá a jednu remízu pri zhodnom skóre 16:2. Citizens rozstrieľali Watford dokonca 6:0, keď sa hetrikom zaskvel Sergio Agüero. V uplynulých troch vystúpeniach dali pätnásť gólov, FC Liverpool zdolali v najvyššej súťaži 5:0 a Feyenoord Rotterdam v Lige majstrov 4:0. Nie je to po prvý raz, čo bok po boku bojujú o najvyššie priečky Mourinho a kouč City Pep Guardiola. V minulosti sa konfrontovali ako šéfovia lavičky Realu Madrid, resp. FC Barcelona.dodal Mourinho tréner.