Rooney sa po trinástich rokoch vracia do Evertonu

Futbalista Wayne Rooney Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 9. júla (TASR) - Anglický futbalista Wayne Rooney sa po trinástich rokoch vracia z Manchestru United do FC Everton. Do svojho materského klubu prestúpil bez odstupného, potvrdil v nedeľu portál BBC. S Evertonom podpísal dvojročný kontrakt.Tridsaťjedenročný útočník je rekordným strelcom histórie Manchestru United, za klub zaznamenal 253 gólov v 559 zápasoch. Päťkrát sa tešil zo zisku ligového titulu v Premier League, na konte má po jednom triumfe v Lige majstrov, Európskej lige a Pohári FA.Rooney už nefiguroval v plánoch portugalského trénera Joseho Mourinha. Ten ho ani nevzal na herné sústredenie do USA. V uplynulej sezóne nastúpil len na 15 ligových zápasov.Rooney pred 13 rokmi odišiel z Goodison Parku do Manchestru za 27 miliónov libier.