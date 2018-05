Rooney údajne mieri do Major League Soccer, má hrať za D.C. United

Futbalista Wayne Rooney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. mája (TASR) - Futbalista Wayne Rooney je údajne blízko dohody s klubom americkej Major League Soccer (MLS) D.C. United. Podľa informácie agentúry APA podpíše hráč účastníka anglickej Premier League FC Everton zmluvu s washingtonským klubom do roku 2020.Tridsaťdvaročný bývalý kapitán anglickej reprezentácie sa môže pripojiť k tímu z hlavného mesta USA najskôr 10. júla, keď sa v MLS začne najbližšie prestupové obdobie. Everton by mal za prestup zinkasovať 12 miliónov libier, tvrdí portál skysports.com.Rooney sa pred necelým rokom vrátil späť do Evertonu po 13-ročnom pôsobení v Manchestri United. Ofenzívny hráč "karameliek" strelil v prebiehajúcej sezóne anglickej najvyššej súťaže 10 gólov a je najlepší strelec svojho tímu.