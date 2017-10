Ropný koncern MOL je v Rakúsku aktívny aj po predaji čerpacích staníc

Ilustračná snímka Foto: Skupina MOL Foto: Skupina MOL

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Budapešť 21. októbra (TASR) - Popredný maďarský ropný koncern MOL nemieni upadnúť v Rakúsku do zabudnutia po tom, čo v roku 2015 predal svoju sieť čerpacích staníc.povedal Ferenc Horvath, viceprezident MOL-Downstream na stretnutí s ekonomickými novinármi vo Viedni.Horvath zdôraznil, že Rakúsko považuje za jednu z kľúčových krajín. Okrem Maďarska k nim patria aj Slovensko, Česko, Chorvátsko, Bosna a Rumunsko. Dokonca si vie predstaviť, že by MOL mohol znova obnoviť čerpacie stanice. Na druhej strane však považuje maloobchodnú oblasť za veľmi komplikovanú.Spoločnosť chce v Rakúsku rásť, konkrétne plány Horvath neuviedol. Mohlo by ísť napríklad o zlepšenie zákazníckych služieb, kde by mohol získať významné postavenie. Mohol by sa stať poskytovateľom zdieľaných vozidiel v rámci tzv. car sharingu alebo v budúcnosti poskytovateľom služieb v oblasti autonómnej mobility.MOL aj naďalej očakáva pretrvávajúci dopyt po benzíne a motorovej nafte. Hoci nemusí stúpať, ešte celé roky sa udrží na stabilnej úrovni a pokiaľ klesne, tak len veľmi mierne. Uvoľnené rafinérske kapacity by sa mohli využiť na výrobu ďalších petrochemických produktov, po ktorých bude dopyt stúpať.Skupina MOL Austria sa so svojimi 160 zamestnancami zameriava predovšetkým na služby pre podniky. Ročne v Rakúsku predáva 1,5 až 2,0 milióna ton dieselu, benzínu a vykurovacieho oleja. K skupine patria spoločnosti MOL Austria Handels GmbH a Roth Heizöle Gesellschaft mbH, ako aj značky Rumpold a Nordsteirische. Skupina má päť palivových skladov, z čoho tri v Štajersku, jeden v Hornom Rakúsku a jeden v Dolnom Rakúsku. Podnikanie v ôsmich kľúčových krajinách sa bude rozvíjať v blízkosti rafinérií v Maďarsku a na Slovensku.