Ropný koncern Shell pripravuje predaj nálezísk firme Chrysaor

Londýn 28. januára (TASR) - Ropný koncern Royal Dutch Shell sa blíži k predaju veľkej časti svojich severomorských ropných a plynových nálezísk spoločnosti Chrysaor za tri miliardy dolárov (2,8 miliardy eur). Táto transakcia by Shellu mala pomôcť znížiť vysokú zadlženosť, ktorú nahromadil po akvizícii BG Group.Chrysaor získa viaceré staršie náleziská a infraštruktúru Shellu v Severnom mori a prevezme aj stovky zamestnancov Shellu a BG Group, ktorí pracujú na vrtných plošinách. To by podľa analytikov mohlo oživiť jednu z najstarších ropných oblastí, kde sa ťažba neustále znižuje od konca 90. rokov.Pozorovatelia očakávajú, že Shell ohlási predaj v nadchádzajúcich dňoch, tesne pred 2. februárom, keď zverejní výročnú správu.