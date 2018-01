Rosa: Vývoj kryptomien v tomto roku ovplyvní ich regulácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. januára (TASR) – Rozširovanie kryptomien prináša otázky spojené s ich reguláciou. Ministerstvo financií (MF) SR sa chce začať v tomto roku venovať aj oblasti ich zdaňovania. Odborníci upozorňujú, že kontrola pri zdaňovaní virtuálnych mien by bola komplikovaná. Zároveň zdôrazňujú, že povinnosť zdaniť výnosy z kryptomien už existuje.konštatoval analytik Across Private Investments Jakub Rosa.Zdaňovanie virtuálnych mien by si podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) vyžadovalo zaviesť osobitné pravidlá pre podnikateľov a pre fyzické osoby. Tiež je dôležité vymedzenie kryptomien, teda či sa budú považovať za menu, finančný majetok (investíciu) alebo tovar. Od toho závisí aj daňový režim. SKDP uvádza, že podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru je obchodovanie s kryptomenou nutné považovať za finančnú transakciu, ktorá je oslobodená od dane z pridanej hodnoty (DPH).konštatoval Martin Tužinský zo SKDP.Povinnosti, ktoré by určila legislatíva sprostredkovateľom, bankám či obchodníkom, ktorí by akceptovali kryptomenu, by podľa Tužinského nemohli byť uzákonené aj mimo Slovenska.podotkol.V súčasnosti prebieha diskusia o zdaňovaní tejto meny, povinnosť zdaniť takéto výnosy však už existuje.upozornil Tužinský.Virtuálne meny podľa Rosu stále ponúkajú z krátkodobého hľadiska zaujímavý priestor pre nadpriemerné zhodnotenie.Tento rok by mal byť pre virtuálne meny prelomový.pripomenul Rosa.Nakladanie s kryptomenami zatiaľ MF SR nechce regulovať. Do budúcna má však záujem výnosy z kryptomien zdaniť.konštatoval minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).