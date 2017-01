Rose za neospravedlnenú absenciu dostal od Knicks pokutu 200.000 USD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. januára (TASR) - Vedenie basketbalového klubu NBA New York Knicks potrestalo hviezdneho Derricka Rosea pokutou 200.000 dolárov (cca 187.280 eur). Bývalý najužitočnejší hráč profiligy bez vedomia klubu opustil tím a zmeškal zápas s New Orleans.Dvadsaťosemročný rozohrávač z rodinných dôvodov nebol na zápase, ktorý Knicks v pondelok prehrali s Pelicans 96:110. Rose sa za incident vedeniu aj spoluhráčom ospravedlnil.