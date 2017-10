Rosnefť chce zvýšiť dodávky ropy do Číny, môže znížiť tok do Európy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 6. októbra (TASR) - Najväčší ruský producent ropy Rosnefť chce zvýšiť svoje dodávky do Číny cez Kazachstan až na 18 miliónov ton (t) ročne z približne 10 miliónov t v tomto roku. Uviedli to dnes tri zdroje z ropného priemyslu.Takýto veľký nárast môže výrazne odčerpať tok ropy do Európy, a to v čase, keď Rusko a ďalší veľkí producenti obmedzujú ťažbu v rámci dohody, ktorej cieľom je podporiť rast cien čierneho zlata.povedal zdroj oboznámený s plánmi spoločnosti a dodal, že ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie na vládnej úrovni. A nespresnil, kedy približne dôjde k zvýšeniu dodávok.dodal zdroj.Rosnefť na otázky novinárov neodpovedal. Kazachstanské ministerstvo energetiky v tejto súvislosti uviedlo, že Rosnefť oficiálne nepožiadal o zvýšenie tranzitných objemov do Číny.Rusko v posledných rokoch neustále zvyšuje export ropy do Číny, v snahe stať sa hlavným dodávateľom komodity v tejto ázijskej krajine. Tento rok plánuje Rosnefť dodať Číne rekordných 40 miliónov t ropy.V auguste Rusko porazilo Saudskú Arábiu, a stalo najväčším dodávateľom ropy do Číny, pretože nezávislé rafinérie zvýšili nákupy a aj štátne rafinérie odobrali viac ropy.