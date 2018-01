Ross Barkley prestúpil z FC Everton do Chelsea Londýn

Futbalista Ross Barkley, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. januára (TASR) - Anglický futbalista Ross Barkley sa stal novou posilou majstrovskej Chelsea Londýn. Doterajší stredopoliar Evertonu podpísal so svojim novým zamestnávateľom kontrakt na päť a pol roka.Dvadsaťdvanásobný anglický reprezentant v tejto sezóne zanenastúpil, keďže stále laboruje so svalovým zranením.povedal po prestupe Barkley. Podľa trénera Antonia Conteho je mladý stredopoliar perspektívny hráč.zaplatili za 24-ročného Angličana 15 miliónov libier. Chelsea sa zaujímala o Barkleyho už v lete, no vtedy sa prestup nezrealizoval.