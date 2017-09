Rossi sa rozhodol: Vidíme sa v Aragónsku

Valentino Rossi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Misano 20. septembra (TASR) - Taliansky motocyklový pretekár Valentino Rossi sa vráti do seriálu MS už na víkendovej Veľkej cene Aragónska (24. septembra), len niečo vyše tri týždne po tom, čo na tréningu utrpel dvojnásobnú zlomeninu nohy.Tridsaťosemročný jazdec sa vrátil na motorku v pondelok a v stredu, po absolvovaní testov v Misane, sa rozhodol, že bude štartovať už v nedeľu.napísal v stanovisku na oficiálnej stránke seriálu MotoGP.Jeho štart musí odobriť po prvom voľnom tréningu ešte lekár pretekov. Ak by nemohol nastúpiť na svoju Yamahu, Rossiho na VC vystrieda Michael van der Mark.Deväťnásobný majster sveta si zlomil píšťalu aj ihlicu pravej nohy, keď spadol na enduro tréningu, následne sa podrobil úspešnej operácii. V pondelok si už odkrútil niekoľko tréningových kôl na okruhu Simoncelli v Taliansku.Rossi je po trinástich Veľkých cenách na štvrtej priečke šampionátu so ziskom 157 bodov, chýbal len uplynulý víkend na VC San Marína a Riminskej riviéry. Na vedúceho Marca Marqueza stráca 42 bodov, do konca seriálu je na programe päť Veľkých cien.