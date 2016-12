Rouseyovej návrat do ringu trval 48 sekúnd, nad jej sily bola Nunesová

Ronda Rouseyová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 31. decembra (TASR) - Dlhoočakávaný návrat Rondy Rouseyovej do ringu netrval ani minútu. Bývalá majsterka prestížneho seriálu UFC (Ultimate Fighting Championship), ktorý je najpopulárnejšou divíziou skupiny zmiešaných bojových umení MMA (Mixed Martial Arts), nestačila v lasvegaskej T-Mobile Aréne na úradujúcu šampiónku bantamovej váhy Brazílčanku Amandu Nunesovú a prehrala technickým knokautom už po 48 sekundách.Američanka Rouseyová, podobne ako Ír Conor McGregor medzi mužmi, mala veľkú zásluhu na spopularizovaní seriálu UFC po celom svete. Bývalá úspešná džudistka, ktorá na OH 2008 v Pekingu získala bronz, sa vrátila do ringu po viac ako ročnej pauze. Naposledy v novembri 2015 šokujúco prehrala s krajankou Holly Holmovou. Predtým vyhrala všetkých dvanásť stretnutí.Súboj s Nunesovou jej však vôbec nevyšiel. Brazílčanka bola od úvodu aktívnejšia, celkovo na údery vyhrala 27:7. Otrasená Rouseyová nedokázala na tlak súperky reagovať, čo zaregistroval aj rozhodca a duel po 48 sekundách ukončil.povedala Nunesová po jasnej výhre.