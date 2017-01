Rovníková Guinea potvrdila,že sa tam nachádza zosadený gambijský vodca

Yahya Jammeh Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Malabo 25. januára (TASR) - Úrady v Rovníkovej Guinei potvrdili, že v krajine sa nachádza zosadený gambijský vodca Yahya Jammeh, ktorý odmietal uznať svoju prehru v prezidentských voľbách a z vlasti musel utiecť až pod hrozbou intervencie medzinárodných síl. Vo vyhlásení to v utorok oznámil tamojší rezort informácií.Jammeh svojím konaním uvrhol Gambiu v decembri do nepokojov, keď odmietol výsledky volieb, v ktorých zvíťazil jeho rival Adama Barrow, a požadoval vypísanie nového hlasovania. Jammeh odovzdal moc až počas uplynulého víkendu; po tom, ako mu Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) dalo ultimátum.Barrow medzitým zložil prísahu na gambijskom veľvyslanectve v Senegale a získal aj podporu Bezpečnostnej rady OSN. Gambijský parlament v utorok odvolal výnimočný stav, ktorý vyhlásil Jammeh pred útekom do Rovníkovej Guiney. Barrow sa má vrátiť do hlavného mesta Banjul v nasledujúcich dňoch, píše agentúra Reuters.Spoločensko-politický chaos prinútil približne 76.000 obyvateľov hľadať útočisko v susednom Senegale. Podľa OSN sa vrátilo domov zhruba 8000 z nich. Mnoho Gambijčanov je pobúrených, že Jammeh bude žiť v luxusnom exile namiesto toho, aby čelil súdnemu procesu pre porušovania ľudských práv počas svojej dlhoročnej vlády.Jammeh v posledných dvoch týždňoch svojho vládnutia zobral zo štátnej pokladnice 500 miliónov dalasi, čo je v prepočte vyše 11 miliónov eur. Okrem toho boli na Jammehov príkaz do zahraničia letecky prepravené aj rôzne drahé veci vrátane automobilov.uviedol Barrowov poradca.