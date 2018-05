Royal Aréna má problémy s ľadom, hokejistom SR zrušili tímové fotenie

Na snímke interiér haly Royal Aréna, v ktorej slovenskí hokejisti odohrajú zápasy základnej A - skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Kodani. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 7. mája (TASR) - Na problémy s ľadom sa sťažovali slovenskí hokejisti už od príchodu do kodanskej Royal Arena. V pondelok na ne museli zareagovať aj organizátori a tak pozmenili program. Zrušili všetky plánované rozkorčuľovania na hlavnej ploche i tímové fotenie Slovákov.Už od začiatku sa viacero tímov sťažovalo na mäkší ľad, ktorý sa topil a organizátori ho nestihli domrazovať. Badateľné to bolo aj počas nedeľňajšieho večerného zápasu Slovákov so Švajčiarmi (0:2). Tesne pred úvodným buly bolo vidieť čiary od vody a pracovníci ľad na niektorých miestach museli upravovať aj počas zápasu. Puk často skákal a hráči sami od seba padali.komentoval povrch po stretnutí obranca Marek Ďaloga.Tradičný fototermín Slovákov sa mal pôvodne uskutočniť o 13.45 h a po ňom mal nasledovať od 14.00 do 15.15 dobrovoľný tréning v neďalekej Practice Arena. Fotenie dočasne úplne odpadlo a tréning sa presunul až na 16.15 popoludní. V pondelok sa totiž na hlavnej ploche uskutočnia iba zápasy - o 16.15 Bielorusko - Rusko a vo večernom termíne Švédsko - Francúzsko. Ako informoval mediálny manažér slovenskej reprezentácie Peter Jánošík, pred nimi musia organizátori plochu opravovať.vyslaní redaktori TASR ny wr