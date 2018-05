Royal Moscow Ballet pricestuje do Bratislavy aj tento rok

Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (OTS) - Tak ako sa stalo už pravidlom, aj tento rok bude Bratislava svedkom prekrásneho baletného predstavenia v podaní popredného svetového súboru súčasnosti Royal Moscow Ballet 2. decembra sa v Incheba Expo Bratislava predstaví najslávnejšie baletné predstavenie - Labutie jazero. Na hudbu P. I. Čajkovského zatancujú svetoznámi ruskí baletní umelci tradičnú choreografiu, ktorá rozpráva príbeh o zakliatej princeznej Odette a statočnom princovi Siegfriedovi. Vstupenky na predstavenie už v predaji v sieti Ticketportal.Baletný súbor Royal Moscow Ballet patrí medzi najprestížnejšie baletné súbory Ruska, ktoré je považované za kolísku baletného umenia. Celý súbor sídli v ruskom hlavnom meste Moskve a medzi jeho členov patria starostlivo vybraní tanečníci z celej krajiny. Súbor žne úspechy na všetkých kontinentoch a právom patrí medzi najvyťaženejšie súbory sveta. Do Bratislavy príde, tak ako je zvykom, aj tento rok v decembri. "Nadväzujeme na úspešné vystúpenie súboru z minulých rokov, kedy baletní umelci niekoľkokrát vypredali sály a zožali obrovský úspech," hovorí zástupkyňa organizátora predstavenia,. Baletný súbor pricestuje opäť v plnom a najlepšom obsadení, ktoré ponúka. Nielen nadšenci baletu sa môžu tešiť na tie najlepšie baletné výkony popredných tanečníkov sveta. Royal Moscow Ballet predvedie v bratislavskej Incheba Expo nezabudnuteľné predstavenie Labutie jazero, ktoré patrí medzi najznámejšie a najčastejšie inscenované baletné predstavenie vôbec. Na hudbu P. I. Čajkovského tancujú baletní umelci už od roku 1877, kedy mal tento balet premiéru. Aj tentokrát môže Bratislava očakávať brilantné baletné výkony tej najvyššej úrovne.Ruský hudobný skladateľ, kritik a dirigent P. I. Čajkovskij, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudby 19. storočia, vytvoril balet Labutie jazero na motívy legendy o sile lásky. Libreto o dievčine zakliatej na labuť a princovi ho inšpirovalo k vytvoreniu nádhernej hudby.Dej slávneho baletného predstavenia hovorí o spanilej princeznej Odette, ktorú zaklial zlý čarodejník na labuť. Princeznú si zamiloval princ Siegfried, ktorý jej sľúbil vyslobodenie. Na oslavu princových narodenín však príde čarodejník so svojou dcérou Odíliou, ktorej pričaroval podobu princeznej Odetty. Princ pascu neodhalí a falošnej princeznej sľúbi večnú lásku.Zástupca známej ruskej baletnej školy Royal Moscow Ballet predvedie vrcholný balet na klasickú choreografiu.Royal Moscow Ballet privezie do bratislavskej, tak ako každý rok, spoločnosť JVS GROUP Vstupenky na predstavenie v sieti Ticketportal Viac informácií na www.jvsgroup.sk