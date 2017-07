Rozbíjať okno kvôli dieťaťu v zamknutom aute môže byť protiprávne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Takmer každý deň sa stretávame s prípadmi, že niekto nechá v aute zviera či dieťa mysliac si, že za tých pár minút sa nemôže nič stať. Uviedla to Polícia SR na sociálnej sieti aj s radami, ako v takýchto prípadoch postupovať." radí polícia. Ak to možné nie je, je potrebné zavolať políciu, hasičov alebo na linku 112, na ktorej okamžite poskytnú radu a pomoc, ako v takýchto prípadoch postupovať.upozorňuje polícia.Ak by išlo o prípad krajnej núdze a boli by splnené všetky zákonné podmienky na rozbitie skla, je možné to urobiť.dodala polícia.