Rozbili gang, ktorý kradol z obchodov sušené mlieko pre dojčatá

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín nad Rýnom 25. septembra (TASR) - Nemecká polícia odhalila organizovanú skupinu, ktorá na celom území spolkovej republiky kradla sušené mlieko pre dojčatá.Prakticky denne sa na území Nemecka pohybovalo 20-25 dvojíc, ktoré navštevovali supermarkety a drogéristické predajne so zámerom odcudziť balenia sušeného mlieka a opustiť ich s korisťou v taškách. Tú potom z Kempenu, Duisburgu a Gelsenkirchenu zasielali do holandského Rotterdamu, odkiaľ mierila do Číny, kde ide o mimoriadne vyhľadávaný druh tovaru.Nemeckí policajti pod vedením kolegov z Recklinghausenu zadržali v tejto súvislosti 27 dôvodne podozrivých, informoval dnes Západonemecký rozhlas (WDR).Za hlavu organizovanej skupiny je považovaný 36-ročný muž s bydliskom v Gelsenkirchene.Spôsobená škoda sa odhaduje na rádovo stovky tisícok eur.Pri domových prehliadkach vo viacerých mestách Porúria našli policajti vyše 500 balíkov detskej výživy a iných výrobkov určených pre deti.Kriminalisti z Recklinghausenu, Krefeldu a Mönchengladbachu pracovali inkognito viac ako šesť mesiacov na vyšetrovaní prípadu. Podľa vlastných slov sa im podarilo zadržať väčšinu podozrivých osôb.