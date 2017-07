Rozdeľovanie eurofondov na vedu: OĽANO-NOVA žiada odvolať ministra

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 25. júla (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA má podozrenie o nezávislosti a odbornosti hodnotiteľov eurofondových projektov z výziev na výskum a na inovácie. Peniaze podľa nich dostávali aj miniatúrne firmy bez výskumných kapacít, ktoré nemôžu byť schopné tieto milióny zmysluplne využiť. Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) podľa nich zlyhal, preto začnú zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej ho chcú z funkcie odvolať. Zároveň vyzvali predsedu SNS Andreja Danka, aby sa strana vzdala ministerstva školstva.uviedla Remišová. Poukázala na to, že niekoľko hodnotiteľov je prepojených na stranu SNS.uviedla Remišová.Pochybnosti vzbudzuje aj kvalifikácia niektorých z nich, keď projekty podľa Remišovej hodnotili aj ľudia bez potrebnej kvalifikácie. Napríklad lekár internista hodnotil materiálový výskum. Projekty zamerané na onkológiu a preventívnu medecínu zas nehodnotil žiadny lekár. Mnohé z projektov mali hodnotu až 40 miliónov eur.dodala Remišová.V rámci eurofondovej výzvy poukázala na príklad firmy Beta Biotech. Tá podľa nich dosahovala tržby za minulý rok 14.500 eur. Ministerstvo jej prikleplo dotáciu viac ako štyri milióny eur.dodala Remišová.Preverovanie eurofondovej výzvy za takmer 300 miliónov eur určených na dlhodobý strategický výskum a vývoj sa ešte neskončilo. Vyplynulo to z vyjadrení ministra školstva Plavčana po pondelkovom rokovaní vlády SR. Z tejto výzvy nedostali žiadne peniaze slovenské univerzity ani Slovenská akadémia vied (SAV). Úspešné boli súkromné firmy. Minister si chce počkať na výsledky preverovania a podľa toho potom bude konať. Pripomenul, že samotné vyhodnotenie výzvy ešte stále nie je ukončené. Pochybná je podľa Remišovej aj ďalšia výzva na inovácie taktiež za 300 miliónov eur.Médiá ešte 10. júla informovali, že rektori veľkých univerzít a predseda SAV v tejto súvislosti napísali ministrovi školstva list, v ktorom ho žiadajú, aby výsledky eurofondovej výzvy anuloval. Plavčan sa s rektormi následne stretol a prisľúbil im, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.