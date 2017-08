Rozdeľovanie eurofondov preverí Európsky úrad pre boj proti podvodom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) - Na rozdeľovanie eurofondov v rámci výziev na výskum a inovácie sa pozrie Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Informovala o tom vo štvrtok (3.8.) Európska komisia, ktorá požiadala úrad o preskúmanie celej záležitosti ohľadom eurofondov.uvádza v stanovisku EK.Podľa zásady zdieľaného hospodárenia, ktorou sa riadi politika súdržnosti, sú podľa komisie členské štáty zodpovedné za nediskriminačný a transparentný výber a financovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ aj daného štátu.dodala EK.Pri čerpaní eurofondov na výskum by mali nastať zmeny. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko navrhuje, aby sa problematická výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj zrušila. Pre vysoké školy sa má vypísať nová výzva. Uviedol to po štvrtkovom (3.8.) rokovaní Koaličnej rady.Opozícia pre kauzu rozdeľovania eurofondov na výskum a inovácie žiada odchod ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Informovala, že už má zozbierané podpisy na mimoriadnu schôdzu k návrhu na jeho odvolanie.uviedla Veronika Remišová z opozičného OĽaNO-NOVA.Rozdeľovanie eurofondov rieši aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied, požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Keďže táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.