Rozdiel medzi ponukami vedenia a odborov je 6 eur mesačne, tvrdí VW

Na snímke predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia Ralf Sacht hovorí s novinármi počas brífingu po rokovaní s predstaviteľmi Moderných odborov VW SLovakia 19. júna 2017 v Bratislave.

Bratislava 23. júna (TASR) – Rozdiel medzi návrhmi Moderných odborov Volkswagen (MOV) a vedenia automobilky Volkswagen Slovakia (VW SK) na zvyšovanie miezd je 120 eur za obdobie 19 mesiacov platnosti novej kolektívnej zmluvy, teda šesť eur mesačne. Informovala o tom dnes spoločnosť s tým, že odborári zavádzajú štrajkujúcich zamestnancov.uviedol na tlačovej konferencii predseda predstavenstva VW SK Ralf Sacht.Zamestnávateľ ponúka zvýšenie tarifných tried o 4,5 % od 1. júna do 31. decembra tohto roka a o ďalších 4,5 % od 1. januára 2018 do konca budúceho roka. Zároveň ponúka jednorazovú platbu vo výške 350 eur a v auguste 2018 ďalších 200 eur.Súčasťou ponuky je aj nový spôsob výpočtu dovolenkového a vianočného príspevku, teda 13. a 14. platu. Ďalej obsahuje novú metodiku, ktorá má pracovníkom zabezpečiť výrazné individuálne zvyšovanie tarifných tried. Noví pracovníci vo výrobe budú mať v budúcnosti nástupnú tarifnú triedu tri.vysvetlil Sacht.MOV navrhli od 1. júna 2017 do 31. decembra 2018 zvýšenie miezd spolu o 13,9 %, a to na dve časti. Od 1. júna tohto do 31. mája budúceho roka navrhli nárast o 8,9 % a od 1. júna do 31. decembra 2018 o 5 %.Rozdiel medzi oboma ponukami je podľa vedenia VW 120 eur počas 19 mesiacov platnosti kolektívnej zmluvy. Tvrdí, že na podobnosť ponúk ho upozorňujú aj samotní zamestnanci, z ktorých mnohí usúdili, že pri takomto rozdiele sa im štrajkovať neoplatí. Firma vyčíslila, že zamestnanci každým dňom štrajku strácajú 75 eur, za štyri dni štrajku je to spolu 300 eur a ak pretrvá aj cez víkend, prídu o ďalších 150 eur. Predstavitelia podniku zároveň odmietli údajné tvrdenia odborárov o tom, že štrajkujúcim vyplatia mzdu počas štrajku."Moderné odbory chcú dosiahnuť svoje percentá. Nám záleží na tom, čo zarobí náš pracovník. Každému zamestnancovi záleží na tom, čo mu príde na účet, odborom očividne záleží na percentách," konštatoval Sacht.Naposledy rokovali odborári s vedením automobilky vo štvrtok (22.6.) popoludní. Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania zatiaľ stanovené nebolopovedal Sacht.Štrajkujúci dnes pred závodom nestoja, víkend strávia doma s rodinami a v plnej sile chcú v prípade neúspešného vyjednávania pokračovať v pondelok (26.6.). Časovo neobmedzený ostrý štrajk sa začal v utorok (20.6.) ráno. Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov VW SK je 1804 eur vrátane všetkých príspevkov, príplatkov a odmien, bez zarátania platov manažmentu.