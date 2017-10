Rozhľadňa Háj ponúka výhľad na Novú Baňu aj Slovenskú bránu

Z Rozhľadne Háj je výhľad aj na rýchlostnú komunikáciu R1 a Slovenskú bránu. Nová Baňa, 27. októbra 2017. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Nová Baňa 27. októbra (TASR) - Pohľad na Novobanskú kotlinu, Pohronský Inovec ale aj časť Podunajskej nížiny či Vtáčnik sa naskytne turistom, ktorých kroky zavedú na novú Rozhľadňu Háj nad Novou Baňou. Celkom 21 metrov vysoká vyhliadková veže sa nachádza na turistickej zastávke Háj vo výške 625 metrov nad morom a je súčasťou náučného chodníka Zvonička.priblížil primátor Novej Bane Ján Havran.Vyhliadková veža je podľa jeho slov unikátna svojím návrhom aj riešením. Celková výška stavebnej časti je 18 metrov, na jej vrchole je osadený dvojkríž a tak dosahuje celkom 21 metrov. Rozhľadňa je budovaná z prírodných materiálov, okrem dreva bol na jej stavbu použitý ryolitový kameň, ktorý je pre toto územie typický. Situovaná je len kúsok od bývalého kameňolomu na vrchu Háj, kde sa ryolit ťažil.Rozhľadňa má tri vyhliadkové poschodia. Najvyššie s vystúpenou podlahou do všetkých strán sa nachádza vo výške 12 metrov. Ponúka výhľad na takmer celú Novú Baňu, čo bolo podľa Havrana aj účelom.priblížil Havran s tým, že turisti z tohto miesta uvidia aj vinúca sa rýchlostnú komunikáciu R1.Celkové náklady na jej výstavbu sa pohybujú podľa Havrana na úrovni približne 90.000 eur.priblížil Havran. Jej výstavba sa kvôli odstúpeniu mesta od zmluvy s pôvodným dodávateľom časovo natiahla. Mesto potom na dostavbu rozhľadne našla ďalšieho dodávateľa. Ten však stavbu v dohodnutom termíne nestihol dokončiť. Rozhľadňa bola podľa primátora odovzdaná asi o mesiac neskôr, ako podľa zmluvy mala byť.podotkol Havran s tým, že zároveň požiadali realizátora o odôvodenie oneskorenia.Mesto má podľa primátora s rozhľadňou plány aj do budúcnosti. Chceli by ju osvetliť, nainštalovať tu kamerový systém a zabezpečiť wifi pripojenie. V jej tesnej blízkosti chcú v nasledujúcej dobe pripomenúť históriu kamenárstva, ktorá sa k tomuto prostrediu viaže, prostredníctvom malého skanzenu.podotkol Havran s tým, že slúžili na mletie ako žarnovy. Okrem toho sa tu vyrábali aj ďalšie kamenné výrobky.